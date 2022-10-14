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Опубликовано 14 октября 2022, 07:22
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Десять солдат вернулись в ЛНР после обмена с Украиной

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: В результате обмена пленными в ЛНР вернулись 10 военных

Луганская Народная Республика и Украина произвели обмен пленными. Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, в республику вернулись десять военнослужащих Народной милиции.

"ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились десять военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психологи", — сообщила Сердюкова.

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Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Вчера стало известно, что ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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