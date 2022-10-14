Десять солдат вернулись в ЛНР после обмена с Украиной

Луганская Народная Республика и Украина произвели обмен пленными. Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, в республику вернулись десять военнослужащих Народной милиции.

"ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились десять военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психологи", — сообщила Сердюкова.