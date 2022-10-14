Десять солдат вернулись в ЛНР после обмена с Украиной
Омбудсмен ЛНР Сердюкова: В результате обмена пленными в ЛНР вернулись 10 военных
Луганская Народная Республика и Украина произвели обмен пленными. Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, в республику вернулись десять военнослужащих Народной милиции.
"ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились десять военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психологи", — сообщила Сердюкова.
Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Вчера стало известно, что ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ