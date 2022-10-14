На Шри-Ланке заявили о невозможности обслуживания карт "Мир"
Центробанк Шри-Ланки не может разрешить использование карт "Мир" из-за санкций США
В связи с американскими санкциями Центробанк Шри-Ланки не может разрешить использование в стране российских карт "Мир". Об этом говорится в сообщении регулятора в Twitter.
"Из-за санкций США в отношении платёжной системы "Мир" Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", — говорится в заявлении ЦБ страны.
В пресс-службе уточняют, что информацию уже подтвердило Министерство иностранных дел Шри-Ланки.
При этом накануне стало известно, что карты российской платёжной системы "Мир" может начать принимать Республика Маврикий. Соответствующий запрос в ЦБ страны для совместной работы по этой теме уже отправил в ЦБ Маврикия Центробанк РФ.
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