На Шри-Ланке заявили о невозможности обслуживания карт "Мир"

В связи с американскими санкциями Центробанк Шри-Ланки не может разрешить использование в стране российских карт "Мир". Об этом говорится в сообщении регулятора в Twitter.

"Из-за санкций США в отношении платёжной системы "Мир" Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", — говорится в заявлении ЦБ страны.

В пресс-службе уточняют, что информацию уже подтвердило Министерство иностранных дел Шри-Ланки.