Москалькова подтвердила, что ей поступают жалобы на некорректное вручение повесток
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ей неоднократно поступали жалобы на некорректное вручение повесток потенциальным призывникам.
"Это обижает людей, мы резюмируем добропорядочность наших людей, большинство готово выполнить свой долг, конечно, их обижает, когда к ним приходят ночью с повесткой. Такие обращения у нас были, и неоднократно", — цитирует омбудсмена ТАСС.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о случаях злоупотреблений в связи с частичной мобилизацией в Москве. Правозащитник сообщил, что сотрудник МГТС был задержан во время "облавы" на уклонистов в районе метро "Щёлковская". С его слов, "хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь". На это сообщение уже отреагировал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сенатор призвал разобраться со случаями "облав" на призывников.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ