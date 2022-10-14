Москалькова подтвердила, что ей поступают жалобы на некорректное вручение повесток

"Это обижает людей, мы резюмируем добропорядочность наших людей, большинство готово выполнить свой долг, конечно, их обижает, когда к ним приходят ночью с повесткой. Такие обращения у нас были, и неоднократно", — цитирует омбудсмена ТАСС.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о случаях злоупотреблений в связи с частичной мобилизацией в Москве. Правозащитник сообщил, что сотрудник МГТС был задержан во время "облавы" на уклонистов в районе метро "Щёлковская". С его слов, "хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь". На это сообщение уже отреагировал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сенатор призвал разобраться со случаями "облав" на призывников.