Топ-5 мошеннических схем, в которые поверили 82% россиян и отдали деньги аферистам

82% россиян столкнулись с попытками мошенничества за последнее время. За полгода показатель вырос почти на четверть. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ. Кроме того, RT ознакомился с результатами исследования и выявил топ-5 самых мошеннических схем, пользующихся наибольшей "популярностью".

"Доля россиян, заявляющих о попытках мошенничества, за последние полгода выросла на 24 процентных пункта — с 58% до 82%", — заявили аналитики.

Так, по данным опроса, в основном люди (55%) повелись на предложения заработать в Интернете на "инвестициях": хотели вложиться в криптовалюту, технологии и прочее. Жертвами чаще всего становились жители ЮФО и СКФО (64%), молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (66%), мужчины (60%).

Также в числе распространённых мошеннических схем стали звонки из "банков" или "правоохранительных органов", в ходе которых "представители" пытались выведать данные банковских карт и счетов. С этим сталкивалось 54% россиян: жители ЦФО (63%), россияне от 45 до 54 лет и респонденты с высшим образованием (63%).

Кроме того, 39% россиян попались на удочку мошенников, которые рассылали письма с вирусами или вредоносными ссылками. С помощью них они заблокировали цифровое устройство жертвы и требовали деньги для разблокировки. В основном на это жаловались жители ПФО (45%), респонденты от 35 до 44 лет (43%), квалифицированные специалисты (51%).

Также обман подстерегал россиян, которые хотели получить выплату или компенсацию от "государства" — для оформления требовалось ввести данные банковской карты. А пятой схемой стали просьбы о переводе средств. Мошенники использовали разные уловки, отмечая, что средства нужны для "помощи" знакомым или оформления "выигрыша". Кроме того, 29% отдавали деньги в руки аферистов во время онлайн-шопинга, попадая на фишинговые сайты — поддельные страницы известных брендов (22%).

Как объяснила гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, всплеск мошенничества обычно происходит во время периодов социально-экономических изменений, когда люди теряют бдительность и принимают решения более эмоционально.

"Мошенники чувствуют себя как рыба в мутной воде. Вариативность мошеннических подходов, которые мы видим сегодня, демонстрирует высокую адаптивность злоумышленников к новым условиям", — добавила эксперт.