НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 10:53

Топ-5 мошеннических схем, в которые поверили 82% россиян и отдали деньги аферистам

RT: Более 80% россиян столкнулись с мошенничеством за последние полгода

82% россиян столкнулись с попытками мошенничества за последнее время. За полгода показатель вырос почти на четверть. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ. Кроме того, RT ознакомился с результатами исследования и выявил топ-5 самых мошеннических схем, пользующихся наибольшей "популярностью".

"Доля россиян, заявляющих о попытках мошенничества, за последние полгода выросла на 24 процентных пункта — с 58% до 82%", — заявили аналитики.

Так, по данным опроса, в основном люди (55%) повелись на предложения заработать в Интернете на "инвестициях": хотели вложиться в криптовалюту, технологии и прочее. Жертвами чаще всего становились жители ЮФО и СКФО (64%), молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (66%), мужчины (60%).

Также в числе распространённых мошеннических схем стали звонки из "банков" или "правоохранительных органов", в ходе которых "представители" пытались выведать данные банковских карт и счетов. С этим сталкивалось 54% россиян: жители ЦФО (63%), россияне от 45 до 54 лет и респонденты с высшим образованием (63%).

Кроме того, 39% россиян попались на удочку мошенников, которые рассылали письма с вирусами или вредоносными ссылками. С помощью них они заблокировали цифровое устройство жертвы и требовали деньги для разблокировки. В основном на это жаловались жители ПФО (45%), респонденты от 35 до 44 лет (43%), квалифицированные специалисты (51%).

Также обман подстерегал россиян, которые хотели получить выплату или компенсацию от "государства" — для оформления требовалось ввести данные банковской карты. А пятой схемой стали просьбы о переводе средств. Мошенники использовали разные уловки, отмечая, что средства нужны для "помощи" знакомым или оформления "выигрыша". Кроме того, 29% отдавали деньги в руки аферистов во время онлайн-шопинга, попадая на фишинговые сайты — поддельные страницы известных брендов (22%).

Как объяснила гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, всплеск мошенничества обычно происходит во время периодов социально-экономических изменений, когда люди теряют бдительность и принимают решения более эмоционально.

"Мошенники чувствуют себя как рыба в мутной воде. Вариативность мошеннических подходов, которые мы видим сегодня, демонстрирует высокую адаптивность злоумышленников к новым условиям", — добавила эксперт.

Ни в коем случае не трогать: Россиянам напомнили об опасных переводах на карту

Ни в коем случае не трогать: Россиянам напомнили об опасных переводах на карту

Ранее Лайф сообщал, что мошенники, пользуясь утечками данных, могут специально подменять номер на телефон знакомого. Чтобы дозвониться до потенциальной жертвы, они зачастую используют старый способ — подмену номеров. При этом есть два механизма этой схемы: рандомный набор и утечка данных.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Silas Stein

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров