НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 10:55

Вассерман призвал Зеленского отказаться от неуместных шуток и перейти к серьёзным решениям

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскритиковал киевские власти за несерьёзный подход к политике. Недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о "щенках" в российской власти парламентарий объяснил его юмористическим прошлым и призвал перейти к серьёзным действиям.

"Учитывая то, что Зеленский и многие его нынешние сотрудники — лицедеи из весьма популярной и, надо сказать, по большей части довольно остроумной труппы "Квартал-95", я не вижу ничего удивительного в их уверенности, что, чем забавнее они шутят, тем больше у них шансов на успех", подчеркнул депутат в беседе с РИА ФАН.

При этом подобные выпады и заявления украинского лидера неуместны в сложившейся сейчас сложной и трагической ситуации, когда от него в условиях коллапса всей системы бывшей УССР требуются действия иного характера.

"Не можем закрыть небо": Зеленский пожаловался на недостаток систем ПВО на Украине

"Не можем закрыть небо": Зеленский пожаловался на недостаток систем ПВО на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался, что Эмманюэль Макрон разрешил звонить ему по WhatsApp. По его словам, он также находится в близком контакте с другими европейскими лидерами.

Обложка ©

ТАСС / Кинокомпания "Централ Партнершип"

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров