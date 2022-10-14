Вассерман призвал Зеленского отказаться от неуместных шуток и перейти к серьёзным решениям

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскритиковал киевские власти за несерьёзный подход к политике. Недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о "щенках" в российской власти парламентарий объяснил его юмористическим прошлым и призвал перейти к серьёзным действиям.

"Учитывая то, что Зеленский и многие его нынешние сотрудники — лицедеи из весьма популярной и, надо сказать, по большей части довольно остроумной труппы "Квартал-95", я не вижу ничего удивительного в их уверенности, что, чем забавнее они шутят, тем больше у них шансов на успех", — подчеркнул депутат в беседе с РИА ФАН.

При этом подобные выпады и заявления украинского лидера неуместны в сложившейся сейчас сложной и трагической ситуации, когда от него в условиях коллапса всей системы бывшей УССР требуются действия иного характера.