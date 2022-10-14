В России создан робот-охотник за снайперами

В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", также ведётся работа над роботизированным антидроновым комплексом "Антимайдан-Рубеж", который будет уничтожать небольшие беспилотники. Об этом рассказал в интервью РИА "Новости" основатель предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"В настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе: комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие". <…> Речь идёт даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и у противника", — объяснил Лобаев.

По его словам, оператор этого дрона-охотника за снайперами будет вызывать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявлять позицию противника и ликвидировать его при помощи комплекса поражения. Lobaev Arms уже создал прототип этой системы для демонстраций потенциальному заказчику. Лобаев также рассказал о работе над комплексом "Антимайдан-Рубеж".

"Речь идёт о модификации роботизированного антидронового комплекса "Антимайдан-Рубеж". Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты стоимостью условно миллион против малых беспилотников и коптеров, цена которых — максимум 100 тысяч", — пояснил он.

Сейчас проект находится на стадии научно-исследовательских работ, если он покажет перспективность, то стартует опытно-конструкторский этап создания комплекса, уточнил Лобаев.