В небе над Белгородом прогремело семь взрывов — это результат работы системы противовоздушной обороны , о которой Лайф сообщал ранее.

Как уточняет РИА "Новости", около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий взрыв, потом в течение 20 минут ещё шесть. В небе видны следы работы ПВО.