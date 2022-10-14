В небе над Белгородом прогремело семь взрывов
В небе над Белгородом прогремело семь взрывов — это результат работы системы противовоздушной обороны, о которой Лайф сообщал ранее.
Как уточняет РИА "Новости", около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий взрыв, потом в течение 20 минут ещё шесть. В небе видны следы работы ПВО.
Напомним, в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Так, накануне было слышно не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Другой снаряд упал на территорию местного лицея. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. А при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате которого есть раненые и погибшие.
t.me / SHOT