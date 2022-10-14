Российские блогеры подали к Meta иск на 18 млн рублей

Группа из пятнадцати российских блогеров направила в суд первый в РФ коллективный иск к компании Meta*. Поводом стало отключение таргетированной рекламы в соцсетях корпорации 4 марта. Истцы утверждают, что действия Meta нарушили Гражданский кодекс РФ и закон "О защите прав потребителей", пишет газета "Известия".

Блогеры указывают на ущемление их законных интересов — на момент отключения рекламы корпорация уже получила их деньги. Падение доходов и моральный ущерб истцы оценили в 18,1 миллиона рублей, затраты на рекламу — в 3,1 миллиона рублей.

"Действиями ответчика истцам причинён моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, стрессе", — говорится в иске.

Ранее в Совфеде объяснили, как отразится на россиянах внесение Meta в реестр экстремистов. Там подчеркнули, что правовая ситуация с момента вынесения решения судом по поводу продуктов компании никак не изменилась.