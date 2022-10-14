НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 11:24

Российские военные за сутки поразили более 220 целей ВСУ

Минобороны РФ: Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки более 220 целей ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные поразили за сутки более 220 целей ВСУ. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Полтавской области

Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Полтавской области

Как писал Лайф, Вооружённые силы России отразили все атаки ВСУ в Орлянке и Котляровке. Потери противника составили более 50 бойцов, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров