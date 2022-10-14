Российские военные за сутки поразили более 220 целей ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные поразили за сутки более 220 целей ВСУ. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах", — сказал Конашенков в ходе брифинга.