ВС РФ остановили три безуспешные атаки ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы Украины три раза за сутки пытались атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, но были рассеяны артиллерией ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны", — сказал он.

В результате, по данным МО РФ, уничтожены 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.