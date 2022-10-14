Турчак: Войска России сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне
Российские войска продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне, присутствует угроза затопления территории. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Выезд из Херсонской области в другие наши регионы необходим для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории", — написал Турчак в Telegram.
Именно поэтому людям важно временно покинуть Херсонскую область, чтобы российские войска могли "встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их без потерь среди мирного населения", пояснил Турчак.
Ранее жителям Херсонщины рекомендовали покинуть регион для обеспечения манёвренности военных. Как заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов, власти региона настоятельно рекомендуют воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в другие регионы России.
ТАСС / Станислав Красильников