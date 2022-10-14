Турчак: Войска России сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне

Российские войска продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне, присутствует угроза затопления территории. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Выезд из Херсонской области в другие наши регионы необходим для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории", — написал Турчак в Telegram.

Именно поэтому людям важно временно покинуть Херсонскую область, чтобы российские войска могли "встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их без потерь среди мирного населения", пояснил Турчак.