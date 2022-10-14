ВСУ провалили разведку на Краснолиманском направлении и лишились более 120 бойцов
Украинские военные в ходе безуспешных попыток разведки боем на Краснолиманском направлении потеряли более 120 человек. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции", — рассказал Конашенков.
Он уточнил, что в результате российскими военными было уничтожено более 120 бойцов ВСУ, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и автомобиля.
Ранее российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, ликвидировав более 110 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена 21 боевая бронированная машина, а также 12 специальных автомобилей.
ТАСС / Донат Сорокин