НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 11:38

ВСУ провалили разведку на Краснолиманском направлении и лишились более 120 бойцов

Украинские военные в ходе безуспешных попыток разведки боем на Краснолиманском направлении потеряли более 120 человек. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции", — рассказал Конашенков.

Он уточнил, что в результате российскими военными было уничтожено более 120 бойцов ВСУ, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и автомобиля.

ВС России отразили неудачные попытки ВСУ атаковать Орлянку и Котляровку под Харьковом

ВС России отразили неудачные попытки ВСУ атаковать Орлянку и Котляровку под Харьковом

Ранее российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, ликвидировав более 110 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена 21 боевая бронированная машина, а также 12 специальных автомобилей.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров