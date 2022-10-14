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14 октября, 11:41

Сексолог рассказала о вреде мастурбации для женщин

Сексолог Кондрашева рассказала о вреде женской мастурбации

Директор центра семейного и сексуального образования Secrets, психолог-сексолог Елена Кондрашева рассказала о потенциальном вреде женской мастурбации. По её словам, злоупотребление онанизмом может негативно сказаться на желании женщины найти себе мужчину.

"Довольно частое явление: девушку никто не может сбить или отвлечь, она может расслабиться наедине с собой, плюсом будет удовольствие от дополнительной мио- или вибростимуляции, а таким функционалом половой член не обладает. Однако важно помнить, что вибратор и партнёр не могут заменить друг друга", — рассказала она "Газете.ру".

Также частая мастурбация некачественными девайсами может негативно сказаться на общей чувствительности и получении удовольствия в процессе полового акта. Однако, как отметила Кондрашева, данная проблема решается довольно легко. Также это чревато возникновением психической зависимости от процесса, из-за чего женщина будет использовать онанизм как способ выпустить пар, лишь накапливая всё больше проблемных поводов для этого.

Пять популярных мнений о мужской потенции оказались мифом

Пять популярных мнений о мужской потенции оказались мифом

Ранее сексолог развеял миф о том, что женщины хотят секса меньше мужчин. Сексуальность — это динамическое явление, которое меняется под влиянием ряда факторов, подчеркнул психотерапевт Олег Гулько.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов
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