Сексолог рассказала о вреде мастурбации для женщин

Директор центра семейного и сексуального образования Secrets, психолог-сексолог Елена Кондрашева рассказала о потенциальном вреде женской мастурбации. По её словам, злоупотребление онанизмом может негативно сказаться на желании женщины найти себе мужчину.

"Довольно частое явление: девушку никто не может сбить или отвлечь, она может расслабиться наедине с собой, плюсом будет удовольствие от дополнительной мио- или вибростимуляции, а таким функционалом половой член не обладает. Однако важно помнить, что вибратор и партнёр не могут заменить друг друга", — рассказала она "Газете.ру".

Также частая мастурбация некачественными девайсами может негативно сказаться на общей чувствительности и получении удовольствия в процессе полового акта. Однако, как отметила Кондрашева, данная проблема решается довольно легко. Также это чревато возникновением психической зависимости от процесса, из-за чего женщина будет использовать онанизм как способ выпустить пар, лишь накапливая всё больше проблемных поводов для этого.