В видеоинтервью Лайфа случайно попала работа системы ПВО в небе над Белгородом

Российские системы ПВО в Белгороде сработали прямо во время интервью корреспондента SHOT с одной из жительниц пострадавшей днём ранее многоэтажки.

Жительница Белгорода рассказывает о работе ПВО в городе. Видео © Telegram / SHOT

"Вот такой звук был над моей головой, только громче", — говорит женщина, вспоминая, с каким шумом сработала ПВО в день ЧП в тот момент, когда в небе снова прозвучал характерный звук.