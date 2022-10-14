В видеоинтервью Лайфа случайно попала работа системы ПВО в небе над Белгородом
Российские системы ПВО в Белгороде сработали прямо во время интервью корреспондента SHOT с одной из жительниц пострадавшей днём ранее многоэтажки.
Жительница Белгорода рассказывает о работе ПВО в городе. Видео © Telegram / SHOT
"Вот такой звук был над моей головой, только громче", — говорит женщина, вспоминая, с каким шумом сработала ПВО в день ЧП в тот момент, когда в небе снова прозвучал характерный звук.
Квартира жительницы многоэтажки, на которую 13 октября рухнули обломки сбитой ракеты ВСУ, находится на 16-м этаже. Во время случившегося пенсионерка находилась дома. Сейчас она вместе с другими эвакуированными временно проживает в местной гостинице. Вернуться в свои квартиры, по словам властей Белгорода, эвакуированные из повреждённого дома люди смогут уже через два-три дня.
Как писал Лайф, в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Накануне часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Другой рухнул на территорию местного лицея. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. А при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате есть раненые и погибшие.
ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI