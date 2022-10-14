Лукашенко: Россия справится на Украине и без ядерного оружия

Россия в состоянии победить на Украине без применения ядерного оружия, потому что в её распоряжении и без того большое количество современного вооружения. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с NBC.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия Россией. Видео © Telegram / Пул Первого

"Россия обладает самыми современнейшими видами оружия, чтобы справиться на Украине без ядерного оружия. <...> Это конец планете, если будет применено ядерное оружие хоть одним государством, потому что это вызовет цепную реакцию, и в России это прекрасно понимают", — ответил он на вопрос американского журналиста о возможном применении ядерного оружия Москвой.

Лукашенко подчеркнул, что даже противника нельзя загонять в угол и переходить красные линии, поэтому Россия может ответить ядерным ударом, если на неё совершат нападение с применением такого же вида оружия западные страны. Белорусский лидер посоветовал США не идти на поводу у польских властей, которые провоцируют Штаты "на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия".