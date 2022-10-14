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14 октября, 11:34

Лукашенко: Россия справится на Украине и без ядерного оружия

Россия в состоянии победить на Украине без применения ядерного оружия, потому что в её распоряжении и без того большое количество современного вооружения. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с NBC.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия Россией. Видео © Telegram / Пул Первого

"Россия обладает самыми современнейшими видами оружия, чтобы справиться на Украине без ядерного оружия. <...> Это конец планете, если будет применено ядерное оружие хоть одним государством, потому что это вызовет цепную реакцию, и в России это прекрасно понимают", ответил он на вопрос американского журналиста о возможном применении ядерного оружия Москвой.

Лукашенко подчеркнул, что даже противника нельзя загонять в угол и переходить красные линии, поэтому Россия может ответить ядерным ударом, если на неё совершат нападение с применением такого же вида оружия западные страны. Белорусский лидер посоветовал США не идти на поводу у польских властей, которые провоцируют Штаты "на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия".

Лукашенко призвал быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ

Лукашенко призвал быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране введён режим повышенной террористической опасности. По его словам, в связи с этим республика начала процедуру развёртывания союзной группировки войск совместно с Россией. Основную её часть представляет белорусская армия, добавил он.

Обложка ©

Telegram / Пул Первого

Татьяна Миссуми

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