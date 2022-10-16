"Её дни сочтены": Отставки Лиз Трасс ожидают в ближайшие дни

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть отправлена в отставку в течение "дней или недель" — это связано с неудачной попыткой укрепить своё положение путём увольнения главы Минфина. Газете The Independent об этом рассказали сразу несколько британских парламентариев от Консервативной партии.

Согласно их сообщениям, в парламенте Соединённого Королевства не исключают, что уже на следующей неделе группа ведущих консерваторов посетит Трасс и заявит ей, что она теряет поддержку законодателей, из-за чего её "игра окончена". Как высказался один неназванный депутат, смещение Трасс с поста главы британского правительства теперь считается консерваторами неизбежным.

"Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как её убрать и сколько ей осталось, дни или недели?" — заявил изданию другой парламентарий.

Ещё один представитель консерваторов отметил, что увольнение британского министра финансов Квази Квартенга было "последней отчаянной мерой" Трасс, которая, однако, никак не восстановит её положение.

"Её дни сочтены", — категорично заявил газете источник.

Он добавил, что премьер стала "хромой уткой" и что ведутся переговоры о том, как сместить её с поста до 31 октября.