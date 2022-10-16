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15 октября, 23:30

Разговор Путина и Аббаса на саммите разочаровал Белый дом

Axios: Белый дом возмутили слова президента Палестины Аббаса о недоверии к США

Недоверие Палестины к Соединённым Штатам Америки и их действиям в рамках арабо-израильского урегулирования вызвало негодование у американской администрации. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности США.

Аббас 14 октября на встрече с Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил, что США не должны заниматься мирным урегулированием палестино-израильского конфликта в одиночку, а также указал на недоверие палестинцев к Вашингтону.

"Белый дом "глубоко разочарован" позицией главы Палестины Махмуда Аббаса, который заявил президенту России Владимиру Путину, что не доверяет администрации [президента США Джо] Байдена", — говорится в публикации.

Путин заявил Аббасу о неизменной позиции РФ по палестино-израильскому урегулированию

Путин заявил Аббасу о неизменной позиции РФ по палестино-израильскому урегулированию

Портал сообщает также, что Белый дом оценивает вклад России в решение конфликта не так позитивно.

Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. В ходе встречи в Москве российской стороной была подчёркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, уточнили в МИД РФ.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Юлия Коновалова

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