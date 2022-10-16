На АЭС в Чехии внепланово отключили один энергоблок

В субботу, 15 октября, было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС "Дукованы". Станция находится на юго-востоке Чехии. О случившемся сообщил пресс-секретарь АЭС Иржи Бездек.

"Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС "Дукованы", обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем. Причиной отключения является неисправность главного запорного клапана", — сказал он, передаёт РИА "Новости".

Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведён контроль указанного оборудования. Первый и четвёртый энергоблоки станции остаются в полноценной эксплуатации, а на третьем энергоблоке происходит плановая остановка для замены топлива, сообщил Бездек.

В Чехии в настоящее время две действующие АЭС: "Дукованы" и "Темелин". Обе станции были построены при содействии советских специалистов. Первая АЭС запущена в 1985–1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году, состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.