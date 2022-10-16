Новые прекурсоры пополнили список подлежащих контролю запрещённых веществ
В России расширили перечень наркотических средств и психотропных веществ
В России расширили перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Изменения начали действовать с 16 октября, сообщает РИА "Новости".
Согласно постановлению правительства, основные изменения коснулись списков I и IV соответствующего перечня (прекурсоры). В них, в частности, вошли 4‑Бром-2,2‑дифенилпентаннитрил, 2-Иод-1-(2,4-диметилфенил)пропан-1-он и N-фенилпиперидин-4-амин. Изменено также наименование некоторых веществ. Всего в обновлённый перечень включено более 20 позиций.
Вместе с тем документ правительства определяет размеры веществ для привлечения к уголовной ответственности.
Ранее, напомним, Министерство внутренних дел России согласилось с идеей ввести специальную маркировку для лекарств, которые в случае применения могут повлиять на управление автомобилем. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
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