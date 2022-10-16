Итальянский политик обвинил Запад в диверсии на "Северных потоках"
Лидер СНИ Риццо: За атаками на "Северные потоки" стоит Запад
Глава антисистемного политического объединения "Суверенная и народная Италия" (СНИ) Марко Риццо считает, что именно Запад организовал атаку на "Северные потоки". Сделано это было против интересов Европы, заметил политик.
"Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу "Северного потока". Правда начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты, становится ясным, кто это делает", — сказал Риццо на манифестации СНИ в центре Рима.
По его мнению, если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто стоит за организацией аварии на "Северном потоке", стало бы понятным, что это всё затеял Запад, причём эта диверсия направлена против самой Европы. Поэтому очевидно, что Россия не имеет к этому никакого отношения, а истина постепенно выходит наружу, подытожил Риццо.
Сообщения о том, что Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности, появились 14 октября. Как сообщал телеканал ARD, шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование. Позднее Швеция опровергла отказ от совместной работы по "Потокам".
ТАСС / Zuma