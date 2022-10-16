Итальянский политик обвинил Запад в диверсии на "Северных потоках"

Глава антисистемного политического объединения "Суверенная и народная Италия" (СНИ) Марко Риццо считает, что именно Запад организовал атаку на "Северные потоки". Сделано это было против интересов Европы, заметил политик.

"Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу "Северного потока". Правда начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты, становится ясным, кто это делает", — сказал Риццо на манифестации СНИ в центре Рима.

По его мнению, если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто стоит за организацией аварии на "Северном потоке", стало бы понятным, что это всё затеял Запад, причём эта диверсия направлена против самой Европы. Поэтому очевидно, что Россия не имеет к этому никакого отношения, а истина постепенно выходит наружу, подытожил Риццо.