Политолог объяснил отказ Дании, Швеции и ФРГ допустить Россию к расследованию ЧП на "Потоках"
Эксперт Светов объяснил отказ допустить Россию к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Дания, и Швеция, и Германия знают причастных к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и именно по этой причине они не допускают Россию к местам утечек. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
"Известно, что эту акцию сделали американцы вместе с англичанами. Теперь представьте, могут ли члены НАТО в лице Дании, Швеции и Германии это признать? Нет. Поэтому они делают всё для того, чтобы исключить возможность проведения объективного расследования", — убеждён политолог.
Однако он уверен, что без участия российской стороны в расследовании правду узнать не получится. По этой причине специалистов из России не подпускают к повреждённым ниткам "СП". Светов объяснил, что разбирательство будет идти долго, но так и не принесёт никаких объективных результатов: по всей вероятности, объявят, что причастные не установлены.
Вероятен и вариант сокрытия причастных, продолжил он. Например, организаторов определят, но называть не станут, ссылаясь на суперсекретные данные, так как под грифом "секретно" можно закрыть всё, что указывает на след американцев и англичан в ЧП.
Сообщения о том, что Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности, появились накануне, 14 октября. Как сообщал телеканал ARD, шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование. Позднее Швеция опровергла отказ от совместной работы по "Потокам".
ТАСС / АР