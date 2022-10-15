Политолог объяснил отказ Дании, Швеции и ФРГ допустить Россию к расследованию ЧП на "Потоках"

Дания, и Швеция, и Германия знают причастных к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и именно по этой причине они не допускают Россию к местам утечек. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал политолог и журналист Юрий Светов.

"Известно, что эту акцию сделали американцы вместе с англичанами. Теперь представьте, могут ли члены НАТО в лице Дании, Швеции и Германии это признать? Нет. Поэтому они делают всё для того, чтобы исключить возможность проведения объективного расследования", — убеждён политолог.

Однако он уверен, что без участия российской стороны в расследовании правду узнать не получится. По этой причине специалистов из России не подпускают к повреждённым ниткам "СП". Светов объяснил, что разбирательство будет идти долго, но так и не принесёт никаких объективных результатов: по всей вероятности, объявят, что причастные не установлены.