В Краснодаре дети раскрутили карусель электросамокатом и едва не покалечили мальчика
Мальчик получил серьёзные травмы, катаясь на карусели во дворе. Фото © Telegram / ЖК "Перспектива Краснодар"
В Краснодаре мальчик получил серьёзные травмы, катаясь на карусели во дворе. В результате его пришлось госпитализировать. Кадры с места опубликовали жители дома.
Мальчик получил серьёзные травмы, катаясь на карусели во дворе. Видео © Telegram / ЖК "Перспектива Краснодар"
Инцидент произошёл на детской площадке ЖК "Перспектива". На кадрах видно, что раскрутить карусель с другом помогали другие подростки при помощи колеса электросамоката. Причём, по словам местных, такое происходит регулярно. Люди говорят, что постоянно делают ребятам замечания, но те на их слова никак не реагируют.
"Сегодня случилось ЧП опять на этой треклятой карусели. Ребёнка увезли на скорой. <...> Хочется, чтобы подобных случаев больше не было. Берегите детей и учите их думать головой", — написали жители.
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Ранее Лайф писал, что во время катания на карусели на детской площадке в Сызрани мальчику оторвало большой палец руки. После происшествия ребёнка сразу же доставили в городскую больницу. Уточнялось, что сотрудники местной прокуратуры организовали проверку.