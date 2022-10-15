В Краснодаре дети раскрутили карусель электросамокатом и едва не покалечили мальчика

В Краснодаре мальчик получил серьёзные травмы, катаясь на карусели во дворе. В результате его пришлось госпитализировать. Кадры с места опубликовали жители дома.

Мальчик получил серьёзные травмы, катаясь на карусели во дворе. Видео © Telegram / ЖК "Перспектива Краснодар"

Инцидент произошёл на детской площадке ЖК "Перспектива". На кадрах видно, что раскрутить карусель с другом помогали другие подростки при помощи колеса электросамоката. Причём, по словам местных, такое происходит регулярно. Люди говорят, что постоянно делают ребятам замечания, но те на их слова никак не реагируют.

"Сегодня случилось ЧП опять на этой треклятой карусели. Ребёнка увезли на скорой. <...> Хочется, чтобы подобных случаев больше не было. Берегите детей и учите их думать головой", — написали жители.