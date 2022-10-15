Маску предрекли травлю и угрозы из-за слов про Украину
American Thinker: Маска ждёт травля за слова про Украину и желание купить Twitter
Илон Маск подвергся угрозам и клевете в Сети, а также судебным преследованиям в США из-за желания купить Twitter и громких заявлений по Украине, что очень напоминает гонения на экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.
"Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции [Twitter]. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь "масштабные и изменяющие жизнь и наш мир последствия", — отмечает автор.
Он обратил внимание, что в июле Маск отказался покупать соцсеть и тут же выпады в его сторону прекратились. Однако стоило миллиардеру возобновить процесс приобретения, а также назвать Крым российским, на него вновь посыпались обвинения. Травля дошла до того, что бизнесмена обвинили в тесных контактах с Москвой. По мнению Лаада, в Белом доме недовольны тем, как Маск поддержал свободу слова, поэтому давление на него лишь усилится. Яркий пример — Трамп, который поплатился за критику демократов во власти.
Ранее SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к Пентагону взять оплату на себя. Говоря о причинах такого решения, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который обматерил его после слов о российском Крыме.
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