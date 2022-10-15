Маску предрекли травлю и угрозы из-за слов про Украину

Илон Маск подвергся угрозам и клевете в Сети, а также судебным преследованиям в США из-за желания купить Twitter и громких заявлений по Украине, что очень напоминает гонения на экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.

"Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции [Twitter] . Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь "масштабные и изменяющие жизнь и наш мир последствия", — отмечает автор.

Он обратил внимание, что в июле Маск отказался покупать соцсеть и тут же выпады в его сторону прекратились. Однако стоило миллиардеру возобновить процесс приобретения, а также назвать Крым российским, на него вновь посыпались обвинения. Травля дошла до того, что бизнесмена обвинили в тесных контактах с Москвой. По мнению Лаада, в Белом доме недовольны тем, как Маск поддержал свободу слова, поэтому давление на него лишь усилится. Яркий пример — Трамп, который поплатился за критику демократов во власти.