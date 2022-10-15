Появилось видео уничтожения украинского С-300 российским дроном-камикадзе "Ланцет"
Российский беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300
Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщает РИА "Новости".
На опубликованных кадрах можно увидеть, как беспилотник уничтожает комплекс системы ПВО, после чего он загорается, а ещё немногим позже происходит детонация боекомплекта С-300.
Ранее Лайф сообщал, что российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил в рамках спецоперации автомобиль украинских военных.
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