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15 октября, 09:31

Появилось видео уничтожения украинского С-300 российским дроном-камикадзе "Ланцет"

Российский беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300

Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщает РИА "Новости".

На опубликованных кадрах можно увидеть, как беспилотник уничтожает комплекс системы ПВО, после чего он загорается, а ещё немногим позже происходит детонация боекомплекта С-300.

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Ранее Лайф сообщал, что российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил в рамках спецоперации автомобиль украинских военных.

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Фото © Telegram / РИА Новости

Артур Белкин

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