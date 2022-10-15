Экипажи ударных вертолётов Ми-28 в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по поражению объектов противника. Как рассказали в Министерстве обороны, накануне в ходе боевой работы ими были уничтожены переправы ВСУ.

Экипажи вертолётов Ми-28 ВС РФ уничтожают переправы ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Экипажи вертолётов нанесли авиационные удары, применив управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, уничтожив переправы ВСУ, наведённые для переброски военной техники, а также поразили укреплённые позиции и пункты управления ВСУ", — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что огневые удары с воздуха позволяют дезориентировать противника, прикрыть наступающие подразделения, деактивировать минные поля, а также обеспечить коридоры для штурмовых групп. Так, штурман-оператор Ми-28 Ильян совершил более 200 боевых вылетов с применением авиационных средств поражения и уничтожил сотни единиц боевой техники противника.