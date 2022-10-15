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Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 07:12
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Минобороны показало уничтожение переправ ВСУ вертолётами Ми-28

Минобороны показало уничтожение переправ ВСУ вертолётами Ми-28

Экипажи ударных вертолётов Ми-28 в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по поражению объектов противника. Как рассказали в Министерстве обороны, накануне в ходе боевой работы ими были уничтожены переправы ВСУ.

Экипажи вертолётов Ми-28 ВС РФ уничтожают переправы ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Экипажи вертолётов нанесли авиационные удары, применив управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, уничтожив переправы ВСУ, наведённые для переброски военной техники, а также поразили укреплённые позиции и пункты управления ВСУ", — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что огневые удары с воздуха позволяют дезориентировать противника, прикрыть наступающие подразделения, деактивировать минные поля, а также обеспечить коридоры для штурмовых групп. Так, штурман-оператор Ми-28 Ильян совершил более 200 боевых вылетов с применением авиационных средств поражения и уничтожил сотни единиц боевой техники противника.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская армия применила на Украине артиллерийские комплексы "Пенициллин". Как сообщили в Минобороны, они подтвердили свою эффективность в ходе спецоперации на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной ВСУ артиллерией НАТО.

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Кадр из видео / Минобороны РФ

Оксана Попова
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