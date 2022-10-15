Байден напугал девочку-подростка внезапным советом про отношения с мужчинами

Президент США Джо Байден дал неожиданный совет про отношения с мужчинами маленькой девочке, которой на вид не исполнилось и 14 лет. Политик призвал её не вступать в серьёзные отношения, пока той не исполнится 30 лет.

Джо Байден дал маленькой девочке совет про отношения с мужчинами. Видео © Twitter / Kalen D’Almeida

Жизненной мудростью американский лидер решил поделиться во время выступления в колледже Ирвин-Вэлли, а своей "жертвой" выбрал девочку из толпы. Судя по кадрам от журналистов, они и так находились довольно близко друг к другу, однако Байден решил сократить дистанцию ещё больше, положив ученице руку на плечо и практически склонившись над её ухом.

"А теперь важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам. Не связывайся всерьёз с парнями, пока не исполнится 30", — сказал политик, чем не на шутку удивил и смутил девочку.