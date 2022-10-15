Байден напугал девочку-подростка внезапным советом про отношения с мужчинами
Байден дал маленькой девочке совет про отношения с мужчинами
Президент США Джо Байден дал неожиданный совет про отношения с мужчинами маленькой девочке, которой на вид не исполнилось и 14 лет. Политик призвал её не вступать в серьёзные отношения, пока той не исполнится 30 лет.
Джо Байден дал маленькой девочке совет про отношения с мужчинами. Видео © Twitter / Kalen D’Almeida
Жизненной мудростью американский лидер решил поделиться во время выступления в колледже Ирвин-Вэлли, а своей "жертвой" выбрал девочку из толпы. Судя по кадрам от журналистов, они и так находились довольно близко друг к другу, однако Байден решил сократить дистанцию ещё больше, положив ученице руку на плечо и практически склонившись над её ухом.
"А теперь важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам. Не связывайся всерьёз с парнями, пока не исполнится 30", — сказал политик, чем не на шутку удивил и смутил девочку.
Ранее президент США Джо Байден во время выступления на публике снова поставил себя в неловкое положение. Рассказывая о своей жене Джилл, он ошибся в её возрасте на момент знакомства, буквально выставив себя педофилом. Американский лидер заявил, что встречался с женой, когда она была несовершеннолетней девочкой.
Twitter / Kalen D’Almeida