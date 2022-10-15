Путин положил конец долларовому господству США
Sabah: Путину удалось сместить доллар со статуса главной валюты в мире
Президент России Владимир Путин положил конец долларовому господству США, пишет турецкая газета Sabah. Благодаря грамотной политике, направленной на сопротивление западным санкциям против России, и умелой торговле энергоресурсами политику удалось сместить его со статуса главной валюты в мире.
"Срок годности доллара, который был мировой резервной валютой с 1944 года, подходит к концу", — говорится в статье.
Российский лидер "объявил войну" однополярной мировой финансовой системе, основанной на долларе, когда выступив против санкционной политики Запада, пишет издание. При этом, как отмечает автор, у Путина в рукаве имеется довольно "весомый козырь" — энергоресурсы, которыми может похвастаться далеко не каждая страна. Президент использует его довольно умело в противостоянии антироссийской политике и мировому главенству доллара.
Кстати, в Китае тоже не сомневаются, что "могучий Путин-медведь" уничтожит доллар. Читатели китайской газеты Гуаньча (Guancha) поддержали слова президента России о неизбежности процесса дедолларизации в экономике. Они согласны с российским лидером в том, что странам следует объединиться для запуска новой мировой валюты взамен американского доллара. И, по мнению комментаторов, Путин вполне справится с тем, чтобы возглавить эту кампанию.
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