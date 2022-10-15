Президент России Владимир Путин положил конец долларовому господству США, пишет турецкая газета Sabah. Благодаря грамотной политике, направленной на сопротивление западным санкциям против России, и умелой торговле энергоресурсами политику удалось сместить его со статуса главной валюты в мире.

"Срок годности доллара, который был мировой резервной валютой с 1944 года, подходит к концу", — говорится в статье.

Российский лидер "объявил войну" однополярной мировой финансовой системе, основанной на долларе, когда выступив против санкционной политики Запада, пишет издание. При этом, как отмечает автор, у Путина в рукаве имеется довольно "весомый козырь" — энергоресурсы, которыми может похвастаться далеко не каждая страна. Президент использует его довольно умело в противостоянии антироссийской политике и мировому главенству доллара.