Саудовская Аравия выделит 400 млн долларов на помощь Украине

Саудовская Аравия намерена выделить 400 миллионов долларов в рамках гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил МИД королевства.

Наследный принц Мухаммед бен Салман провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Незалежной поблагодарил его и выразил признательность за решение об оказании помощи.

Ранее Лайф писал, что Вашингтон направит Киеву снаряды к системам HIMARS и артиллерии в рамках нового пакета помощи стоимостью 725 миллионов долларов. В рамках военной помощи Украина также получит пять тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более двухсот транспортных средств и два миллиона патронов.