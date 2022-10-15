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15 октября, 05:28

Саудовская Аравия выделит 400 млн долларов на помощь Украине

Саудовская Аравия выделит дополнительную гумпомощь Украине в размере 400 млн долларов

Саудовская Аравия намерена выделить 400 миллионов долларов в рамках гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил МИД королевства.

Наследный принц Мухаммед бен Салман провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Незалежной поблагодарил его и выразил признательность за решение об оказании помощи.

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Ранее Лайф писал, что Вашингтон направит Киеву снаряды к системам HIMARS и артиллерии в рамках нового пакета помощи стоимостью 725 миллионов долларов. В рамках военной помощи Украина также получит пять тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более двухсот транспортных средств и два миллиона патронов.

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ТАСС / AP / Hadi Mizban

Николь Вербер

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