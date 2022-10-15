Вашингтон ищет возможности обеспечить ВСУ спутниковой связью
Белый дом: США изучают варианты помощи в обеспечении украинских войск спутниковой связью
США осознают важность обеспечения военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) космическими спутниками связи. Пентагон изучает все возможные варианты оказания такой помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Если вы говорите о Starlink, то мы понимаем важность этих средств для того, чтобы была стабильная связь, в особенности у Вооружённых сил Украины", — заявила Жан-Пьер в ответ на просьбу основателя SpaceX Илона Маска к Пентагону взять на себя оплату поставок терминалов сети Starlink.
По словам представителя Белого дома, Пентагон совместно с партнёрами и союзниками прорабатывает различные варианты обеспечения потребности украинской стороны в спутниковых системах.
Напомним, американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.
ТАСС / Zuma