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15 октября, 04:59

Вашингтон ищет возможности обеспечить ВСУ спутниковой связью

Белый дом: США изучают варианты помощи в обеспечении украинских войск спутниковой связью

США осознают важность обеспечения военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) космическими спутниками связи. Пентагон изучает все возможные варианты оказания такой помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Если вы говорите о Starlink, то мы понимаем важность этих средств для того, чтобы была стабильная связь, в особенности у Вооружённых сил Украины", — заявила Жан-Пьер в ответ на просьбу основателя SpaceX Илона Маска к Пентагону взять на себя оплату поставок терминалов сети Starlink.

Маск выставил Пентагону счёт за работу спутников Starlink на Украине

Маск выставил Пентагону счёт за работу спутников Starlink на Украине

По словам представителя Белого дома, Пентагон совместно с партнёрами и союзниками прорабатывает различные варианты обеспечения потребности украинской стороны в спутниковых системах.

Напомним, американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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