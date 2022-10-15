Вашингтон ищет возможности обеспечить ВСУ спутниковой связью

"Если вы говорите о Starlink, то мы понимаем важность этих средств для того, чтобы была стабильная связь, в особенности у Вооружённых сил Украины", — заявила Жан-Пьер в ответ на просьбу основателя SpaceX Илона Маска к Пентагону взять на себя оплату поставок терминалов сети Starlink.