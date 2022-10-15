Врач Мальченко предупредила о внезапной смерти во сне от храпа

Храп с остановкой дыхания является одной из главных причин смерти человека во сне. Об этом предупредила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. По её словам, храпящие люди зачастую не высыпаются и днём их клонит в сон.

"Если это осложнённый храп, то при самой лёгкой степени идёт риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть с остановкой дыхания, — это одна из самых частых причин смерти человека во сне", — сказала специалист в беседе с Ura.ru.

Кроме того, храп является лишь симптомом другого заболевания. Мальченко подчеркнула, что храп — это всегда вторичная причина, заметив, что он бывает трёх уровней.

"Когда нарушено носовое дыхание, то есть это могут быть заболевания в полости носа: полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть при нормальном носовом дыхании проблема с нёбом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также это может быть проблема избыточного веса", — перечислила варианты врач.