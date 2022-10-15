Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины
Украинский телеканал: Воздушная тревога звучит по всей стране
По всей Украине звучит воздушная тревога. Об этом сообщает в "Телеграме" украинский Пятый канал.
"Воздушная тревога звучит по всей Украине", — информирует Пятый.
Аналогичные сообщения содержатся также в телеграм-канале Администрации Киева и телеканала "Эспрессо". Опубликована карта регионов, где объявлена тревога, на ней отмечены все области страны.
СМИ Украины распространяют сообщения о новых взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Напомним, несколько часов назад секретарь горсовета Анатолий Куртев проинформировал, что "пострадали объекты инфраструктуры" и произошёл пожар.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, это было осуществлено 10 октября. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. 11 октября удары продолжились. 12 и 13 октября на Украине также объявлялась воздушная тревога. Подобное произошло в ряде регионов и 14 октября.
Telegram / 5 канал | 5.ua