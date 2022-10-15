Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины

По всей Украине звучит воздушная тревога. Об этом сообщает в "Телеграме" украинский Пятый канал.

"Воздушная тревога звучит по всей Украине", — информирует Пятый.

Аналогичные сообщения содержатся также в телеграм-канале Администрации Киева и телеканала "Эспрессо". Опубликована карта регионов, где объявлена тревога, на ней отмечены все области страны.