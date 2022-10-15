ВСУ при отступлении бросили списки обучавшихся в Германии военных

Командиры украинских войск при отступлении на Херсонском направлении бросили списки военнослужащих 53-й бригады, которые прошедшим летом проходили обучение в Германии. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет РИА "Новости".

В списках содержатся сведения о личном составе мотострелковой роты. Перечислены офицеры и младшие чины со званиями, должностями и военно-учётными специальностями. Отдельно отмечается, что бойцы этого подразделения проходили подготовку в Германии.

"Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили. Бригада работала на Херсонском направлении, летом отправляли своих бойцов учиться в Германию", — приводит агентство слова сотрудника российских силовых структур.

Из списка в 85 должностей укомплектовано только 55. Почти все командиры на звание ниже, чем положено по штату. По мнению экспертов, это может указывать на проблемы с комплектованием подразделений 53-й бригады.