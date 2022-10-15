ВСУ при отступлении бросили списки обучавшихся в Германии военных
РИА "Новости": Командиры ВСУ при отступлении оставили списки солдат, обучавшихся в Германии
Командиры украинских войск при отступлении на Херсонском направлении бросили списки военнослужащих 53-й бригады, которые прошедшим летом проходили обучение в Германии. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет РИА "Новости".
В списках содержатся сведения о личном составе мотострелковой роты. Перечислены офицеры и младшие чины со званиями, должностями и военно-учётными специальностями. Отдельно отмечается, что бойцы этого подразделения проходили подготовку в Германии.
"Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили. Бригада работала на Херсонском направлении, летом отправляли своих бойцов учиться в Германию", — приводит агентство слова сотрудника российских силовых структур.
Из списка в 85 должностей укомплектовано только 55. Почти все командиры на звание ниже, чем положено по штату. По мнению экспертов, это может указывать на проблемы с комплектованием подразделений 53-й бригады.
А Лайф писал ранее, что Франция может тайно вести спецподготовку солдат ВСУ. В отличие от Великобритании, страна отказалась от массовой подготовки украинских военных и, по официальным данным, подготовила лишь 40 украинских военных для использования ими поставленных Киеву самоходных артиллерийских установок "Цезарь".
ТАСС / АР / Leo Correa