Запад готовится не впасть в панику при применении ядерного оружия

На Западе политики приступили к тайной разработке планов для предотвращения паники и хаоса в обществе на тот случай, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Такими сведениями делится The Guardian.

Неназванный чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что ядерный кризис по-прежнему считается "крайне маловероятным". Вместе с тем, по его словам, страны Запада решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населению, которое боится ядерной эскалации.

На вопрос о том, будут ли приняты меры для предотвращения паники и массового бегства людей, собеседник издания ответил, что правительства стран занимаются "благоразумным планированием целого ряда возможных сценариев". Однако страны, в которых будут проводить подобные подготовительные мероприятия, не уточняются.

The Guardian обратила внимание, что такие планы напоминают распространяемые в эпоху холодной войны теории о том, как выжить при ядерном конфликте.