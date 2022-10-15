Запад готовится не впасть в панику при применении ядерного оружия
The Guardian сообщила о плане Запада на случай паники из-за ядерного удара по Украине
На Западе политики приступили к тайной разработке планов для предотвращения паники и хаоса в обществе на тот случай, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Такими сведениями делится The Guardian.
Неназванный чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что ядерный кризис по-прежнему считается "крайне маловероятным". Вместе с тем, по его словам, страны Запада решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населению, которое боится ядерной эскалации.
На вопрос о том, будут ли приняты меры для предотвращения паники и массового бегства людей, собеседник издания ответил, что правительства стран занимаются "благоразумным планированием целого ряда возможных сценариев". Однако страны, в которых будут проводить подобные подготовительные мероприятия, не уточняются.
The Guardian обратила внимание, что такие планы напоминают распространяемые в эпоху холодной войны теории о том, как выжить при ядерном конфликте.
Накануне, напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в состоянии победить на Украине без применения ядерного оружия. В беседе с NBC он обосновал свои слова тем доводом, что в распоряжении Москвы и без того большое количество современного вооружения.
ТАСС / AP