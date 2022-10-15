"Оружие Судного дня": В Японии заявили о беззащитности США перед российским "Посейдоном"
Yahoo News Japan: Российскому "оружию Судного дня" США не могут противопоставить ничего
Японское издание Yahoo News Japan утверждает, что США нечего противопоставить российскому "оружию Судного дня" — ядерной торпеде "Посейдон". Как пишет автор публикации, она движется под водой и при взрыве создаёт цунами высотой 500 метров, способное накрывать прибрежные города.
В статье для примера приводится высота статуи Свободы в Нью-Йорке (93 метра) и Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра). То есть волна намного выше этих сооружений, отмечает Yahoo News Japan.
"Посейдон" обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке — это делает невозможным его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью, продолжает перечислять качества торпеды автор. США не имеют оружия, аналогичного "Посейдону", поэтому российская торпеда является для них значимой угрозой, делает он вывод.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты Америки хотели бы ограничить использование Россией беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ