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15 октября, 01:58

"Оружие Судного дня": В Японии заявили о беззащитности США перед российским "Посейдоном"

Yahoo News Japan: Российскому "оружию Судного дня" США не могут противопоставить ничего

Японское издание Yahoo News Japan утверждает, что США нечего противопоставить российскому "оружию Судного дня" — ядерной торпеде "Посейдон". Как пишет автор публикации, она движется под водой и при взрыве создаёт цунами высотой 500 метров, способное накрывать прибрежные города.

В статье для примера приводится высота статуи Свободы в Нью-Йорке (93 метра) и Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра). То есть волна намного выше этих сооружений, отмечает Yahoo News Japan.

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"Посейдон" обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке — это делает невозможным его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью, продолжает перечислять качества торпеды автор. США не имеют оружия, аналогичного "Посейдону", поэтому российская торпеда является для них значимой угрозой, делает он вывод.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты Америки хотели бы ограничить использование Россией беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юлия Коновалова

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