"У других — на языке": Пушков прокомментировал угрозы Борреля Москве русской пословицей

Сенатор Алексей Пушков ответил на слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России. Тот ранее заявил, что "любая ядерная атака против Украины" со стороны Москвы вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ" Запада.

"Имел полномочия, не имел — но сказал. Что у одних на уме, у других на языке", — прокомментировал российский сенатор слова Борреля у себя в телеграм-канале.