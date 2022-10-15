"У других — на языке": Пушков прокомментировал угрозы Борреля Москве русской пословицей
Сенатор Пушков ответил на угрозы Борреля в адрес России пословицей об уме и языке
Сенатор Алексей Пушков ответил на слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России. Тот ранее заявил, что "любая ядерная атака против Украины" со стороны Москвы вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ" Запада.
"Имел полномочия, не имел — но сказал. Что у одних на уме, у других на языке", — прокомментировал российский сенатор слова Борреля у себя в телеграм-канале.
Напомним, ЕС уже поспешил откреститься от заявления Борреля о военном ответе России. Высокопоставленный европейский дипломат сообщил журналисту The Wall Street Journal Лоуренсу Норману, что слова главы европейской дипломатии не являются официальной позицией союза.
ТАСС / Сергей Бобылев