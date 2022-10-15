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15 октября, 01:03

"У других — на языке": Пушков прокомментировал угрозы Борреля Москве русской пословицей

Сенатор Пушков ответил на угрозы Борреля в адрес России пословицей об уме и языке

Сенатор Алексей Пушков ответил на слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России. Тот ранее заявил, что "любая ядерная атака против Украины" со стороны Москвы вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ" Запада.

"Имел полномочия, не имел — но сказал. Что у одних на уме, у других на языке", — прокомментировал российский сенатор слова Борреля у себя в телеграм-канале.

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Напомним, ЕС уже поспешил откреститься от заявления Борреля о военном ответе России. Высокопоставленный европейский дипломат сообщил журналисту The Wall Street Journal Лоуренсу Норману, что слова главы европейской дипломатии не являются официальной позицией союза.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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