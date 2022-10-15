Названы два способа незаконной прослушки чужого смартфона

Каждый владелец смартфона может столкнуться со слежкой, об этом предупредил заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Эксперт пояснил, что злоумышленники способны украсть личные данные и даже установить на смартфон прослушку. Сделать это они могут посредством незаконного использования СОРМ-системы, которую применяют только правоохранительные органы.

"К сожалению, нередко о таких фактах не узнаёт ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников", — сказал Магомедов в беседе с агентством "Прайм".

Ещё один способ — подключиться к сети оператора сотовой связи, используя уязвимости в протоколе сигнализации. Для этого мошеннику необходим только номер телефона жертвы. Чтобы избежать взлома устройства, Магомедов рекомендует установить антивирус, внимательно следить за активными приложениями и удалять из гаджета те из них, что вызывают подозрение.