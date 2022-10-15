Россия отказалась передавать Минску ядерные технологии

В планах у Москвы нет передачи Белоруссии технологий по переоборудованию самолётов в носители ядерного оружия. Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН сообщил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Призывы к возможному продвижению ядерной инфраструктуры НАТО на восток звучат в последнее время всё громче, отметил он. Так, резко усилила активность в этом направлении Польша, которая несколько лет заявляла о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. Как сказал Воронцов, Россия и Белоруссия при рассмотрении вопроса о контрмерах это учитывали.

Дипломат отдельно подчеркнул, что реализация ответных мер осуществляется в строгом соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Таким образом, речь на данном этапе идёт исключительно о передаче Минску комплексов "Искандер-М" двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении и доработке части белорусских Су-25 так, чтобы они могли нести ядерное оружие.

"Передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолётов в носители ядерного оружия не предполагается", — приводит РИА "Новости" заявление Воронцова.

Белорусские системы, по словам дипломата, не будут физически оснащаться ядерными боезарядами. Не предполагается также, что эти боезаряды будут перемещать на белорусскую территорию.