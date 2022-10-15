Россия отказалась передавать Минску ядерные технологии
Замглавы делегации России в ГА ООН исключил передачу Белоруссии ядерных технологий
В планах у Москвы нет передачи Белоруссии технологий по переоборудованию самолётов в носители ядерного оружия. Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН сообщил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Призывы к возможному продвижению ядерной инфраструктуры НАТО на восток звучат в последнее время всё громче, отметил он. Так, резко усилила активность в этом направлении Польша, которая несколько лет заявляла о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. Как сказал Воронцов, Россия и Белоруссия при рассмотрении вопроса о контрмерах это учитывали.
Дипломат отдельно подчеркнул, что реализация ответных мер осуществляется в строгом соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Таким образом, речь на данном этапе идёт исключительно о передаче Минску комплексов "Искандер-М" двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении и доработке части белорусских Су-25 так, чтобы они могли нести ядерное оружие.
"Передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолётов в носители ядерного оружия не предполагается", — приводит РИА "Новости" заявление Воронцова.
Белорусские системы, по словам дипломата, не будут физически оснащаться ядерными боезарядами. Не предполагается также, что эти боезаряды будут перемещать на белорусскую территорию.
Накануне, напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в состоянии победить на Украине без применения ядерного оружия. В беседе с NBC он обосновал свои слова тем доводом, что в распоряжении Москвы и без того большое количество современного вооружения.
"ВКонтакте" / Минобороны России