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14 октября, 23:40

"Лежат, бока отращивают": Разозлившиеся болгары призвали отправить беженцев с Украины работать в сёла

Читатели болгарского Dir.bg раскритиковали появление беженцев с Украины на крупном курорте

Читатели болгарского издания Dir.bg отреагировали на сообщения о новой волне украинских беженцев, которые, как ожидается, прибудут на крупнейший морской курорт на востоке страны — Солнечный Берег. Своё мнение пользователи выразили в комментариях к соответствующей статье.

О повышенном интересе беженцев с Украины к жилью на курорте заявила отельер Елена Андонова в программе "БНР-Бургас" "Виа Понтика".

"В Болгарию въехало 20 автобусов, они направляются к Солнечному Берегу. Они едут из Запорожской области, из Киева. Похоже, эта вторая волна будет даже больше, чем первая", — заметила она.

Один из комментаторов возмущённо ответил на это, что украинцы "просто лежат и бока отращивают". Читатели призвали отправлять жителей Украины в заброшенные болгарские сёла, чтобы там они работали и зарабатывали на жизнь.

"Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают!" — негодует пользователь.

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"А чего это на Черноморье? Скоро на зимних курортах начнётся сезон, они и так всё лето на море провели, надо им пейзаж сменить", — с иронией предложил другой комментатор.

"У нас полно заброшенных сёл — пусть там живут, работают и зарабатывают на жизнь. Кому не нравится — пусть идёт туда, откуда пришёл", — предложил читатель.

"А с чего это ЕС финансирует? Украина в него не входит", — резонно описал ситуацию ещё один комментатор.

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Ранее, напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна приняла 85 тысяч мигрантов с Украины и больше не может справляться с таким большим количеством беженцев. Он также добавил, что "чаша переполнена".

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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