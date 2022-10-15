На юге Аргентины найдены мёртвыми 30 южных гладких китов

На юге Аргентины обнаружили 30 мёртвых южных гладких китов. Об этом сообщили в Институте охраны китов.

Мёртвыми найдены 26 взрослых особей и четверо молодых. Тело первого было обнаружено 24 сентября. Сейчас учёные прорабатывают несколько версий о причинах смерти. Изучается гипотеза отравления из-за цветения вредоносных водорослей.

Ранее Лайф писал, что горбатый кит у берегов Калифорнии чуть не съел двух девушек. Они катались на каяке, когда млекопитающее застало их врасплох — вынырнуло с раскрытой пастью, словно собираясь их проглотить.