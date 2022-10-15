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14 октября, 22:58

На юге Аргентины найдены мёртвыми 30 южных гладких китов

На юге Аргентины обнаружили 30 мёртвых южных гладких китов. Об этом сообщили в Институте охраны китов.

"Число (обнаруженных мёртвыми. — Прим. Лайфа) китов выросло до 30", заявили в институте РИА "Новости".

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Мёртвыми найдены 26 взрослых особей и четверо молодых. Тело первого было обнаружено 24 сентября. Сейчас учёные прорабатывают несколько версий о причинах смерти. Изучается гипотеза отравления из-за цветения вредоносных водорослей.

Ранее Лайф писал, что горбатый кит у берегов Калифорнии чуть не съел двух девушек. Они катались на каяке, когда млекопитающее застало их врасплох — вынырнуло с раскрытой пастью, словно собираясь их проглотить.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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