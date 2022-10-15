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14 октября, 22:34

Российская система ПВО сбила над Мелитополем украинский дрон

Рогов: ВСУ пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе

Вооружённые силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать окраину Мелитополя дронами. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Ночью на спящий город киевский режим направил два дрона с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Один дрон из-за неумелых действий рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО", — написал он в "Телеграме".

В городе, по словам Рогова, сработала российская система противовоздушной обороны.

Фугас подорвали на оживлённой трассе близ Мелитополя

Фугас подорвали на оживлённой трассе близ Мелитополя

Ранее власти Мелитополя сообщали, что у центрального городского рынка сработало самодельное взрывное устройство, однако обошлось без пострадавших. Взрыв прогремел на улице 50 лет Победы в 06:20, то есть незадолго до открытия рынка.

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Switchblade

Дмитрий Алексиевич

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