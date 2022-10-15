Российская система ПВО сбила над Мелитополем украинский дрон

Вооружённые силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать окраину Мелитополя дронами. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Ночью на спящий город киевский режим направил два дрона с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Один дрон из-за неумелых действий рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО", — написал он в "Телеграме".

В городе, по словам Рогова, сработала российская система противовоздушной обороны.