Российская система ПВО сбила над Мелитополем украинский дрон
Рогов: ВСУ пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе
Вооружённые силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать окраину Мелитополя дронами. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Ночью на спящий город киевский режим направил два дрона с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Один дрон из-за неумелых действий рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО", — написал он в "Телеграме".
В городе, по словам Рогова, сработала российская система противовоздушной обороны.
Ранее власти Мелитополя сообщали, что у центрального городского рынка сработало самодельное взрывное устройство, однако обошлось без пострадавших. Взрыв прогремел на улице 50 лет Победы в 06:20, то есть незадолго до открытия рынка.
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