В Белгороде полностью восстановлено электроснабжение после обстрела ВСУ

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела ВСУ подстанции часть города осталась без света. Об этом рассказали в пресс-службе "Россети Центр" — "Белгородэнерго".

В Белгороде после обстрела подстанции восстановили электроснабжение. Видео © t.me / zhest_belgorod

"Специалисты филиала "Россети Центр" — "Белгородэнерго" к 23:10 мск восстановили электроснабжение потребителей… В первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подавали электроэнергию бытовым потребителям. В настоящее время все потребители с напряжением", — говорится в сообщении.