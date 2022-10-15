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14 октября, 22:08

В Белгороде полностью восстановлено электроснабжение после обстрела ВСУ

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела ВСУ подстанции часть города осталась без света. Об этом рассказали в пресс-службе "Россети Центр" — "Белгородэнерго".

В Белгороде после обстрела подстанции восстановили электроснабжение. Видео © t.me / zhest_belgorod

"Специалисты филиала "Россети Центр" — "Белгородэнерго" к 23:10 мск восстановили электроснабжение потребителей… В первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подавали электроэнергию бытовым потребителям. В настоящее время все потребители с напряжением", — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне, 14 октября, в результате обстрела ВСУ один снаряд попал по подстанции в Белгороде, объект в результате обстрела загорелся. В связи с этим часть домов в городе осталась без света. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Смышляев

Иван Косицын

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