В Белгороде загорелась подстанция после обстрела со стороны ВСУ
В Белгороде в результате очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелась одна из городских подстанций.
В Белгороде загорелась подстанция после обстрела со стороны ВСУ. Видео © VK / "Белгород — это интересно"
Как пишут местные жители в соцсетях, в ряде домов и на улицах города пропал свет. О погибших и пострадавших в результате обстрела не сообщается.
Как писал Лайф, в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Так, например, накануне было слышно не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Другой снаряд упал на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Также при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате которого есть раненые и погибшие.