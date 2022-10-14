В Белгороде в результате очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелась одна из городских подстанций.

В Белгороде загорелась подстанция после обстрела со стороны ВСУ. Видео © VK / "Белгород — это интересно"

Как пишут местные жители в соцсетях, в ряде домов и на улицах города пропал свет. О погибших и пострадавших в результате обстрела не сообщается.