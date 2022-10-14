В Москве мобилизовали 34-летнего неслужившего отца троих маленьких детей
Сотрудник театра "Новая опера" и повестка в военкомат. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве мобилизовали неслужившего отца троих маленьких детей, который работает реквизитором столичного театра "Новая опера". Как пишет SHOT, работников военкомата ни один из этих фактов его биографии не смутил.
Как только Алексей Архаров прибыл в военкомат, ему с ходу выдали военную форму и обязали явиться на мобилизационный пункт. При этом москвич не служил ни дня в своей жизни — у мужчины нет военной специальности, он имеет категорию "ограниченно годен", а также у Архарова трое несовершеннолетних детей. По информации SHOT, про детей всё-таки "услышали" и разрешили попрощаться с ними перед отправкой на службу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что судя по тому, что уже призвано 222 тысячи человек, мобилизационные мероприятия могут завершиться в течение двух недель. При этом он подчеркнул, что изначально Минобороны предполагало призвать меньше 300 тысяч человек.