В Москве мобилизовали 34-летнего неслужившего отца троих маленьких детей

В Москве мобилизовали неслужившего отца троих маленьких детей, который работает реквизитором столичного театра "Новая опера". Как пишет SHOT , работников военкомата ни один из этих фактов его биографии не смутил.

Как только Алексей Архаров прибыл в военкомат, ему с ходу выдали военную форму и обязали явиться на мобилизационный пункт. При этом москвич не служил ни дня в своей жизни — у мужчины нет военной специальности, он имеет категорию "ограниченно годен", а также у Архарова трое несовершеннолетних детей. По информации SHOT, про детей всё-таки "услышали" и разрешили попрощаться с ними перед отправкой на службу.