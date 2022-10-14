Путин: Мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель
Мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита глав стран СНГ в Астане.
Путин — о сроках завершения частичной мобилизации. Видео © SHOT
"Ничего дополнительно не планируется, никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, в обозримом будущем не вижу никакой необходимости... Сейчас в войсках 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", — отметил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что изначально Минобороны предполагало призвать меньше 300 тысяч человек.
Напомним, что ранее президент призвал губернаторов российских регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизационных мероприятий и поддержке семей россиян, которые сейчас несут службу. Путин признал, что бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, но сейчас есть возможность разобраться со всеми проблемами, которые накапливались в этой сфере достаточно долго.
LIFE / Павел Баранов