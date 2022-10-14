Путин: Мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель

Мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита глав стран СНГ в Астане.

Путин — о сроках завершения частичной мобилизации. Видео © SHOT

"Ничего дополнительно не планируется, никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, в обозримом будущем не вижу никакой необходимости... Сейчас в войсках 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", — отметил глава государства.