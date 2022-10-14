Путин рассказал о помощи Эрдогана с вызволением российских офицеров из плена ВСУ

"Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу, и, как известно, результат есть, так что мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили своих военнослужащих, офицеров в том числе", — сказал Путин на пресс-конференции после саммита СНГ в Астане.