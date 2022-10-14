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14 октября, 12:55

Путин рассказал о помощи Эрдогана с вызволением российских офицеров из плена ВСУ

Путин заявил о личном вкладе Эрдогана в работу по обмену пленными с Киевом

Президент РФ Владимир Путин отметил личный вклад турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в обмен пленными с Украиной. Он заявил, что Россия ему за это благодарна.

"Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу, и, как известно, результат есть, так что мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили своих военнослужащих, офицеров в том числе", — сказал Путин на пресс-конференции после саммита СНГ в Астане.

Ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена

Ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена

Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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