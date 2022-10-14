Путин рассказал о помощи Эрдогана с вызволением российских офицеров из плена ВСУ
Путин заявил о личном вкладе Эрдогана в работу по обмену пленными с Киевом
Президент РФ Владимир Путин отметил личный вклад турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в обмен пленными с Украиной. Он заявил, что Россия ему за это благодарна.
"Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу, и, как известно, результат есть, так что мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили своих военнослужащих, офицеров в том числе", — сказал Путин на пресс-конференции после саммита СНГ в Астане.
Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
LIFE / Павел Баранов