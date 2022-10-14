Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока он не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, вопрос о переговорах с президентом США, в том числе и на саммите G20, не обсуждался.

"Надо и его (Байдена. — Прим. Лайфа) спросить, готов он со мной проводить такие переговоры. Я не вижу необходимости, пока никакой платформы для переговоров нет. Окончательно не решён вопрос о моей поездке туда (на саммит G20). А о каких-то прямых переговорах с коллегами из G20 пока речи нет, с некоторыми из них мы и так находимся в постоянном контакте", — отметил глава государства на пресс-конференции после саммита лидеров стран СНГ в Астане.