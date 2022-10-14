Путин: Ситуация на Украине не влияет на отношения России со странами СНГ

Ситуация на Украине никак не повлияла на отношения России с лидерами стран СНГ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

"Конечно, партнёров интересует будущее развитие отношений на российско-украинском направлении. Я партнёров наших подробно информирую, рассказываю нашу точку зрения, но это никак не влияет на отношения с этими странами", — пояснил президент России.