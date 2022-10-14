Путин: Ситуация на Украине не влияет на отношения России со странами СНГ
Ситуация на Украине никак не повлияла на отношения России с лидерами стран СНГ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
"Конечно, партнёров интересует будущее развитие отношений на российско-украинском направлении. Я партнёров наших подробно информирую, рассказываю нашу точку зрения, но это никак не влияет на отношения с этими странами", — пояснил президент России.
По словам Владимира Путина, лидеры этих стран также интересуются событиями, связанными с отношениями между Азербайджаном и Арменией, а также между Таджикистаном и Киргизией.
Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, российский лидер в Астане пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы глава государства предложил создать на территории Турции газовый хаб и построить ещё один газопровод.
Новости
"Полиция против народа": Появилось видео жёсткого задержания протестующих в Кишинёве
сегодня в 12:44
"Да иди ты, приятель": В США резко ответили Зеленскому на очередную просьбу о "гуманитарной помощи"
сегодня в 12:41
Алиев осудил Макрона за оскорбительные слова о вкладе России в достижение мира в Карабахе
сегодня в 12:33
LIFE