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14 октября, 12:44

Путин: Ситуация на Украине не влияет на отношения России со странами СНГ

Ситуация на Украине никак не повлияла на отношения России с лидерами стран СНГ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

"Конечно, партнёров интересует будущее развитие отношений на российско-украинском направлении. Я партнёров наших подробно информирую, рассказываю нашу точку зрения, но это никак не влияет на отношения с этими странами", — пояснил президент России.

По словам Владимира Путина, лидеры этих стран также интересуются событиями, связанными с отношениями между Азербайджаном и Арменией, а также между Таджикистаном и Киргизией.

Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии

Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии

Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, российский лидер в Астане пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы глава государства предложил создать на территории Турции газовый хаб и построить ещё один газопровод.

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LIFE

Александр Юнашев

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