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14 октября, 12:33

Алиев осудил Макрона за оскорбительные слова о вкладе России в достижение мира в Карабахе

Азербайджан категорически осуждает президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинившего Баку в агрессии против Армении и заявившего, что "Россия сыграла в азербайджанскую игру" в процессе установления перемирия. Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Астане в узком составе.

"Буквально через неделю после встречи в Праге (лидеров Азербайджана, Армении, Франции и главы Евросовета. — Прим. Лайфа) президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. <…> В этих заявлениях он обвинил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность", уточнил он.

Алиев также счёл некорректными "тенденциозные заявления" Макрона о вкладе России в установление мира в Карабахе. Он подчеркнул, что Баку подобные высказывания "категорически осуждает и отвергает". Алиев заметил, что при таком подходе французского руководства не видит никакой возможности для Парижа "играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений".

Путин назвал некорректными заявления Макрона о роли России в ситуации с Карабахом

Путин назвал некорректными заявления Макрона о роли России в ситуации с Карабахом

Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Татьяна Миссуми

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