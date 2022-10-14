Алиев осудил Макрона за оскорбительные слова о вкладе России в достижение мира в Карабахе

Азербайджан категорически осуждает президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинившего Баку в агрессии против Армении и заявившего, что "Россия сыграла в азербайджанскую игру" в процессе установления перемирия. Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Астане в узком составе.

"Буквально через неделю после встречи в Праге (лидеров Азербайджана, Армении, Франции и главы Евросовета. — Прим. Лайфа) президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. <…> В этих заявлениях он обвинил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность", — уточнил он.

Алиев также счёл некорректными "тенденциозные заявления" Макрона о вкладе России в установление мира в Карабахе. Он подчеркнул, что Баку подобные высказывания "категорически осуждает и отвергает". Алиев заметил, что при таком подходе французского руководства не видит никакой возможности для Парижа "играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений".