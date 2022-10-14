Урсула фон дер Ляйен оконфузилась на саммите в Праге из-за Лиз Трасс

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите Европейского политического сообщества, простояла несколько секунд в неловкой тишине в ожидании аплодисментов после упоминания премьера Великобритании Лиз Трасс.

"Я очень рада, должна сказать, что наш британский друг решила присоединиться к нам", — заявила фон дер Ляйен, говоря об участии Трасс в мероприятии.

После этого глава ЕК посмотрела на британского политика и выдержала паузу, но, как подчёркивает газета Daily Express, "не преуспела в создании необходимого эффекта". По словам автора статьи, молчание в зале сохранялось около пяти секунд и во время неловкой тишины словам политика никто не аплодировал.