Урсула фон дер Ляйен оконфузилась на саммите в Праге из-за Лиз Трасс
Daily Express рассказала о конфузе Урсулы фон дер Ляйен на саммите в Праге из-за Лиз Трасс
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите Европейского политического сообщества, простояла несколько секунд в неловкой тишине в ожидании аплодисментов после упоминания премьера Великобритании Лиз Трасс.
"Я очень рада, должна сказать, что наш британский друг решила присоединиться к нам", — заявила фон дер Ляйен, говоря об участии Трасс в мероприятии.
После этого глава ЕК посмотрела на британского политика и выдержала паузу, но, как подчёркивает газета Daily Express, "не преуспела в создании необходимого эффекта". По словам автора статьи, молчание в зале сохранялось около пяти секунд и во время неловкой тишины словам политика никто не аплодировал.
Ранее главный политический обозреватель The Guardian заявил, что короткое премьерство Трасс приближается к концу. Если, по его словам, Джонсон был "медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори", то Трасс является "быстрорастворимым избирательным цианидом".
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