Депутат Морозов опроверг призывы к расстрелу офицеров из-за гибели мобилизованных россиян

Депутат Госдумы и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов опроверг призывы к расстрелу офицеров из-за гибели мобилизованных в зоне СВО. Комментируя сделанное ранее заявление, которое было неправильно понято общественностью, он подчеркнул, что под этим подразумевались лишь жёсткие меры, которые стоит применять к некоторым вышестоящим лицам, пишет "Газета.ru".

"Оценку этому посту пусть даёт каждый. Моё же мнение, что так надо относиться, может быть, жёстко, к чиновникам, которые сейчас не видят того, что нужно помогать людям, которые мобилизованы, и членам их семей. А не про офицеров, что их нужно расстреливать, чушь какая-то. Я сказал о том, что прочитал в Интернете такой пост. И сказал о том, что к чиновникам нужно жёстко относиться, а не к офицерам", — указал политик.

Речь идёт о посте депутата, который он опубликовал на своей странице во "Вконтакте". Морозов узнал о челябинцах, которые из-за недостаточной подготовки погибли в зоне специальной военной операции, и раскритиковал виновных, в частности тех, кто отправил неподготовленных мужчин на передовую.

"После таких "ошибок" офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского "авось"? Как можно так поступать с человеческими жизнями?" — писал Морозов в соцсетях.